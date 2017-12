Donaueschingen Bezaubernde Klänge in St. Blasius

Natascha Singer gelang es, mit dem Jugendorchester des MV Aasen für einen glanzvollen und auch festlichen Beginn zu sorgen. In "The New Baroque Suite" zauberten die Jungmusiker gekonnt nicht nur feierlich-barocke Klänge auf die Konzertbühne im Chorraum, sondern sorgten auch für moderne, schmissige Klänge und Rhythmen.

Der Kirchenchor unter der Leitung von Christiane Barthel zog singend mit dem Kanon "Gottes Wort ist wie ein Licht in der Nacht" ein und bereitete somit schon auf die mehr weihnachtlichen Weisen vor. Es waren jedoch bei weitem nicht nur Traditionals, die für eine weihnachtliche Stimmung sorgten, sondern ältere, mehr klassische Melodien wie "Tollite Hostias", ein Höhepunkt aus dem Weihnachtsoratorium von Saint-Saens. Daneben hörte man auch das modern-klassische Stück "The Lord bless you" von John Rutter.

Der Musikverein Aasen unter der Leitung von Dirgent Manfred Schleicher, für den das Kirchenkonzert zugleich auch seine Abschiedsvorstellung war, bestritt mit einem schönen Programm mit festlichen sowie lebendigen, rhythmisch vielfältigen Stücken den zweiten Teil des Konzerts. Dabei zeichneten sich zwei Mitglieder des Orchesters auch solistisch aus: Bettina Fechri (Oboe) in "Gabriel's Oboe" und Jürgen Bäurer (Flügelhorn) in "Unchained Melody". Begeistert von den Zuhörern aufgenommen wurde Selina Heizmann mit ihrer bezaubernd schönen Stimme im "Halleluja" von Leonard Cohen. Zum fröhlichen Charakter trugen drei Händel-Menuette bei.