Donaueschingen Bewegung im Jubiläumsjahr

Nach den Sommerferien starten die Übungsleiterinnen ihre neuen Kurse. Erika Bohuschke, Raphaela Thurow und Michaela Cebulla kümmern sich in der Grüninger Mehrzweckhalle neben dem ganzjährigen Sportangebot um die allgemeine Erhaltung der Fitness. Diese soll nicht nur den 330 Mitgliedern des Vereines vorbehalten sein, mitmachen dürfe jeder, der gerne etwas für seine Gesundheit tun möchte, sagt Elvira Thäter, die Vorsitzende.

Den Alltag entschleunigen, Druck abbauen, das Gedankenkarussell anhalten und zumindest für die Dauer der Übungen im Hier und Jetzt sein. Das ermöglicht Bohuschke ihren Teilnehmern seit Jahren durch das Erlernen von Atem- und Körperübungen sowie einfacher Meditation in ihren beliebten und gefragten Dienstags-Yogakursen. Am 18. September um 18.30 Uhr starten die neuen Einheiten. Anmeldungen nimmt Erika Bohuschke entgegen unter Telefon 0771/46 18 oder per E-Mail an erika.bohuschke@t-online.de.

Der Donnerstag, 19 Uhr, ist Raphala Thurow mit ihren Aroha-Kursen vorbehalten. Bei Aroha handelt es sich um ein Ganzkörpertraining, welches kontrollierte, ausdrucksstarke, kraftvolle aber zugleich entspannende Bewegungen mit einfachem Grundschritt zur Musik kombiniert. Infos oder Anmeldung unter Telefon 0176/99 08 93 33 oder per E-Mail an raphaela.thurow69@web.de.