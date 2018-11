Für ein weiteres Kindergartenjahr wurden Carina Fuhrmann (links) und Doreen Weidinger zu Elternbeirätinnen des Kindergartens Hubertshofen gewählt. In der ersten Sitzung wurde über Aktivitäten im kommenden Jahr beraten. Die Ausgestaltung des Kindergartenzaunes und ein Elternkurs für Erste Hilfe am Kind stehen dabei im Fokus. Die Eltern übernehmen die Bewirtung des Kleidermarktes am 22. März im Gemeindehaus am Irmapark. Foto: Kindergarten