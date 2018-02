Donaueschingen Bevölkerungszahl ist im stetigen Sinkflug

Das ist aber nur die halbe Wahrheit. Es ist der Vergleich von Geburten zu Sterbefällen, der Angst macht. Zwischen 2005 und 2015 gab es nur 2007 mehr Neugeborene als Sterbefälle. Teilweise ist die Zahl der Verstorbenen pro Jahr deutlich höher. Das wird sich wohl auch in den kommenden Jahren nicht ändern. Die größte Altersgruppe in der Stadt bilden die 35- bis 65-Jährigen, und diese Gruppe wird sich immer weiter zu den älteren Jahrgängen verschieben, was nicht weiter schlimm wäre. Aber die Gruppe zwischen 0 und 35 Jahren wird leider immer kleiner.

So ist es allein der Zuzug, der seit Jahren für einen positiven Einwohnersaldo sorgt. Seit 2012 zogen deutlich mehr Menschen in dier Quellenstadt. Aber auch die Wegzüge nehmen zu und haben 2015, dem aktuellsten Wert in der Statistik, einen Höchststand erreicht. Darunter sind sicherlich auch Kinder waschechter Eschinger, die studieren oder sich woanders niederlassen.

Zahl junger Familien bis 2035 kontinuierlich kleiner