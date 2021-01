Donaueschingen Betrügerin zieht den Kürzeren

Mit der bekannten Masche versuchte die Betrügerin, die Seniorin in ein Gespräch zu verwickeln, um sich letztlich finanziell zu bereichern, so die Polizei. Demnach ging die 81-Jährige jedoch nicht auf das Gespräch ein, sondern wandte sich an ihren Sohn. Der wiederum rief dann die tatsächlich existierende Nichte an und löste die Situation somit auf. "Dem umsichtigen Verhalten der Angerufenen ist es zu verdanken, dass es nicht zu einem Vermögensschaden kam", lautete das Fazit der Polizei.