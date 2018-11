Donaueschingen Berufswunsch in siebter Klasse klar

Besonderer Höhepunkt bei der Metzgerei Schmid in Riedböhringen ist, dass diese noch ein eigenes Schlachthaus hat in dem die Metzger noch selbst die Schlachtungen durchführen. Dies macht Leonard auch am meisten Spaß. "Das Schlachten und das Zerlegen der Tiere macht den Beruf abwechslungsreich", so Schey.

Nach Beenden der Ausbildung war für Schey klar, dass er noch den Meister machen möchte. "Mit der Weiterbildung zum Meister möchte ich mein fachtheoretisches Wissen erweitern", so der gelernte Metzger. Nachdem er seine Ausbildung als Innungssieger abschloss, stand dem auch nichts im Wege. Und so startete er die dreimonatige Schulbildung zum Metzgermeister in Landshut. Diese Weiterbildung ist in vier Teile aufgeteilt: Betriebswirtschaft und Recht, ein fachpraktischer Lehrgang, ein arbeitspädagogischer Lehrgang und ein fachtheoretischer Lehrgang.

"Bereit in den ersten sechs Wochen an der Schule haben wir 135 unterschiedliche Fleischsorten hergestellt. Dies war sehr beeindruckend", erzählt Schey von der Schule, welche er zwischenzeitlich ebenfalls mit einem sehr guten Ergebnis abgeschlossen hat.

Nach dieser Weiterbildung und dem Titel als Innungsbester der Fleischerinnung Schwarzwald-Bodensee dürfte nun eine erfolgreiche berufliche Zukunft vor ihm liegen.

Wer Metzger oder Fleischer werden möchte, benötigt einen Hauptschulabschluss. Vorgesetzt werden gute Noten in Mathematik und ein gewisses Interesse an biologischen und chemischen Vorgängen. Die Einhaltung von Sauberkeit und Hygiene sollte am Herzen liegen, aber auch ein technisches Verständnis gilt als unabdingbar.

Die betriebliche und schulische Ausbildung dauert drei Jahre.