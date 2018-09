Donaueschingen Bernhard Kaiser zieht sich zurück

Eine der wichtigsten Ideen für die Stadt ist wohl im Kaiserschen Garten entstanden. "Als ich den Gemüsegarten umgegraben habe, kam mir die Idee, wie wir mit dem ehemaligen Kasernenareal nach dem Abzug der Franzosen verfahren sollten", erinnerte sich Kaiser, der damals der erste Mann im Rathaus war. Thorsten Frei war schon weg und Erik Pauly noch nicht mal in Sicht. Und so oblag es Kaiser, am 31. Oktober 2013 die "traurige, aber zugleich hochinteressante Geschichte" in einer OB-losen Zeit öffentlich zu machen: Die französischen Soldaten werden abgezogen.

Anders als Villingen-Schwenningen wollte Kaiser verfahren. Das Gelände kaufen, eine Gesellschaft gründen und den ganzen Prozess mit eigenem Personal abwickeln. Seine Vision: "Wir entwickeln da ein schickes, modernes Wohnquartier." Schon am Dienstag nach der Gartenarbeit ging er mit dieser Idee in den Gemeinderat. "Konsequent hat der Gemeinderat jeden Schritt möglich gemacht", sagt der Bürgermeister.

Doch eigentlich möchte Kaiser gar nicht so sehr über sich selbst sprechen. "Die Stadt ist über 1100 Jahre alt. Was sind da schon 36 Jahre." Anstatt dessen formuliert er lieber eine Liebeserklärung: "Auch die neue Generation wird das Städtchen nach vorne bringen. Denn es hat ein tolles Potenzial, ist ein dynamischer Wirtschaftsstandort, eine Kulturstadt, eine Sportstadt..." Und letztendlich auch seine Heimatstadt.

Bernhard Kaiser, Jahrgang 1952, ist seit dem 1. Februar 1983 zweiter Mann im Donaueschinger Rathaus. Nach Abitur und Wehrdienst studierte er an der damaligen Fachhochschule für öffentliche Verwaltung in Stuttgart, heute Hochschule für öffentliche Verwaltung und Finanzen in Ludwigsburg. Anschließend war der Diplom-Verwaltungswirt (FH) in den Rathäusern in Göppingen, Remshalden, Stuttgart und Waiblingen sowie bei der Datenzentrale Baden-Württemberg tätig.