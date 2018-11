Donaueschingen Bergweihnacht in der Halle

Reiner Kirsten stand als Mitglied der Schwarzwaldfamilie Jäkle bereits mit sechs Jahren auf der Bühne. Platzierungen in der Schlagerparade der Volksmusik und den Volkstümlichen Hitparaden in ZDF und ORF, die dreimalige Teilnahme am Finale des Grand Prix der Volksmusik mit den Titeln "Der Schäfer von Monte Castello", "Wir leben, wir lieben" und "Da war Musik in allen Herzen" gehören zu den Höhepunkten der Karriere des Sunnyboys aus dem Schwarzwald. Mit Liane hat er dieses Jahr ein Duettalbum unter dem Motto Schlagererinnerungen aufgenommen. Mit diesem Album sorgten die beiden für Aufsehen in der Musikbranche. Die alten Schlagerhits belegten bei SWR 4 wochenlang den ersten Platz und konnten in der Jahreswertung den zweiten Platz belegen.