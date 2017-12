Am zweiten Adventssonntag erklingen Instrumente und Stimmen um die Wette. Sein Benefizkonzert bestreitet der Kirchenchor Wolterdingen unter Leitung von Walter Köhler (rechts) als Projektchor. Fünf Sängerinnen im Alt, fünf Sängerinnen im Sopran sowie ein Tenor und zwei Bässe werden die 22 Aktiven verstärken, so die sich Vorsitzende Andrea Demond. Als Konzertpartner wurde der Zitherclub Furtwangen gewonnen. Beginn ist 18 Uhr in der Sankt-Kilian-Kirche. Spenden sind willkommem. Foto: Reichart