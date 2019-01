Donaueschingen Beliebter Branchentreff für Landwirte

Auf die digitale Zukunft der Landwirtschaft wird der Geschäftsführer der Maschinenringe Deutschland, Erwin Ballis, eingehen: Er schließt in seinen Vortrag auch die Chancen und Risiken von Big Data ein. Gleich nach der offiziellen Eröffnung im Bartok-Saal leitet Andreas Zentner von der Höheren Bundeslehr- und Forschungsanstalt Raumberg-Gumpenstein in Österreich den Workshop Gülle-Ausbringung im Vergleich. Im Workshop sollen Maßnahmen zur Emissionsminderung sowie die Vorteile der bodennahen Ausbringung für die Landwirtschaft aufgezeigt werden.

Großen Zuspruch wird wieder eine zweistündige Pflanzenschutz-Sachkunde-Fortbildung erfahren. Darüber hinaus führt der Fachverband Biogas im Rahmen des Agrartags sein Regionalgruppentreffen Schwarzwald durch. Der Fachverband bietet hierzu vormittags ein interessantes Vortragsprogramm auf der Empore des Bartoksaals an.

Die räumliche Trennung zwischen Vortragssaal und Ausstellung sorgt dafür, dass sowohl der Bereich der landwirtschaftlichen Messe im Bartók Saal, als auch der Vortragsbereich im Strawinsky-Saal angemessene Rahmenbedingungen erfahren. Im Foyer des Strawinsky-Saals findet beim Kaffee-Treff stets ein reger Austausch unter Berufskollegen statt.

Erstmals wurde der Agrartag als Treffpunkt der regionalen Landwirtschaft im Jahr 2011 für die Mitglieder des BLHV-Kreisverbandes Donaueschingen/Villingen organisiert. Die Anfänge dieser stetig sich entwickelnden Veranstaltung fanden noch in der Bürgerhalle in Aasen statt und trugen maßgeblich dazu bei, dass sich der Termin im landwirtschaftlichen Kalender etabliert hat. Sowohl die interessanten und aktuellen Weiterbildungs- und Informationsmöglichkeiten als auch die Branchen-Ausstellung regionaler und überregionaler Fach-Anbieter locken Jahr für Jahr mehr Besucher zur Veranstaltung. Rund 1000 landwirtschaftliche Besucher nahmen am Agrartag 2018 teil.