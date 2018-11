Donaueschingen Beliebte Klassiker

Donaueschingen. Die Kastelruther Spatzen geben am 15. November, 19 Uhr, ein Konzert in den Donauhallen in Donaueschingen. Umrahmt von kühnen Bergspitzen, dichten Wäldern, Tälern, weiten Wiesen und Almflächen, liegt das sonnige Hochplateau des Schlerngebiets. Die Vielfältigkeit seiner landschaftlichen Schönheit, Kunst und Tradition sowie die Wesensart seiner Bewohner verleihen diesem Teil Südtirols eine besondere Anziehungskraft.