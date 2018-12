Donaueschingen Beim Vereinshaus läuft’s rund

Was alle beschäftigt und besonders auch vereinsintern immer die Frage ist: Wann ist das große Projekt beendet? Ziel ist es, mit Rundenbeginn am 9. März das Gebäude betriebsbereit zu haben. Was ebenfalls noch Zeit habe, sei die Verschönerung. "Das machen wir, wenn es die Witterung zulässt", sagt Landen. Das Gebäude soll dann teilweise mit grüner Farbgebung versehen werden, passend zum Verein. In Richtung der Zufahrt soll auf dem neuen Vereinsheim das Logo der DJK angebracht werden, "damit man es beim Herfahren direkt sieht und weiß, wo man ist", so Willmann. Die offizielle Eröffnung samt Feier ist für Juni vorgesehen. "Der Verein fußt ja auf drei Beinen. Dazu zählt auch die Religion", sagt Landen. Daher wolle man im Sommer einen Gottesdienst abhalten.