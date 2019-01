Donaueschingen (ewk) Seit Samstag läuft in der Stadtbibliothek die Ausstellung "Schau mich an". Ein begleitendes Rahmenprogramm baut das Ausstellungserlebnis noch aus. Dazu zählen neben der Ausstellungseröffnung ein interkultureller Frauentreff am 18. Januar um 15 Uhr in der Stadtbibliothek; der Gemeindegottesdienst zum Thema Flucht und Vertreibung am 20. Januar um 10 Uhr in der Christuskirche; ein Erzählabend unter dem Thema "Vom Fremdsein und heimisch werden" mit Geflüchteten einst und jetzt am 24. Februar um 19 Uhr in der Stadtbibliothek; der Inpulsvortrag von Magdalene Leytz von den Evangelischen Frauen in Baden am 30. Januar um 19 Uhr im Evangelischen Gemeindehaus am Irmapark über frauenspezifische Fluchtursachen und die Lebenssituation.