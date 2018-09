Donaueschingen Begleitung auf dem letzten Weg

Der Bezug zum Tod sei heute weitestgehend verloren gegangen. Über die Hospize rücke das Thema wieder etwas mehr in den Vordergrund. Diese Distanz habe auch damit zu tun, dass etwa Urnenbestattungen zugenommen haben. Noch vor einigen Jahren sei das anders gewesen, die Verstorbenen hatte man vor der Bestattung etwa auch öfter noch aufgebahrt. Das sei heute zwar auch noch der Fall, aber seltener. "Vor einer Urne zu stehen ist anders als vor einem Körper", erklärt Kevin Jäger, der ebenfalls im ­Institut arbeitet. Eine Urne lasse das Ganze viel abstrakter werden – zudem gehe es schneller. Was vermeintlich kalt klingt, ist für viele Kunden wichtig. Die Wirtschaftlichkeit spiele auch beim Tod eine große Rolle. Hier sei es auch die Aufgabe zu fühlen, was der jeweilige Kunde brauche: "Nur weil heute alles machbar ist, heißt das noch lange nicht, dass es auch gut ist", erklärt Hüther. "Es stellt sich auch die Frage, was das in ein paar Jahren mit mir macht. Jede Entscheidung lebt in mir fort." Lässt etwa ein Kunde die Überreste seines Verwandten in einen Diamanten pressen, bereut er das vielleicht eines Tages, weil er dann anders darüber denkt.