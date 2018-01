Donaueschingen Baur nur noch als Privatarzt tätig

"Natürlich wäre ich gerne bis zum 65. geblieben, doch jetzt hat sich die Chance für eine Nachfolge ergeben, in vier bis fünf Jahren hätte ich möglicherweise ein Problem." Der Facharzt für Allgemeinmedizin und Chirotherapie hängt mit fast 61 Jahren seinen mit großer Leidenschaft ausgeübten Beruf aber nicht an den Nagel. Für seine Privatpatienten macht er am Spitalplatz 6 in seiner Heimatstadt Bräunlingen weiter.