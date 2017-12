Donaueschingen Bataillon zieht in den Auslandseinsatz

Eigens für den Auslandseinsatz wurde in der Fürstenberg-Kaserne auch eine Familienbetreuungsstelle für die Bundeswehr-Angehörigen eingerichtet, die im Anschluss an den Appell offiziell eröffnet wurde. Sie soll als Schnittstelle zwischen den Soldaten im Einsatz und ihren Familien und Verwandten zuhause dienen. "Wir sind stolz, dass es uns gelungen ist, eine entsprechende Stelle in Donaueschingen einzurichten", sagte Oberstleutnant Wolf Rüdiger Otto, Kommandeur des Jägerbataillons 292. "Diese Zeit ist eine starke Belastung für die Familien", ergänzte er.

1993 wurde das Jägerbataillon 292 unter dem Kommando der Deutsch-Französischen Brigade in Dienst gestellt. Es war an einigen Auslandseinsätzen beteiligt, etwa dem IFOR-Einsatz 1996 in Bosnien-Herzegowina, und 1999 mit der Kosovotruppe (KFOR) und KVM im westlichen Teil der Balkanhalbinsel. Bereits drei Mal ging es nach Afghanistan: Von 2003 bis 2005 als internationale Sicherheitsunterstützungstruppe (ISAF), erneut von 2008 bis 2009 und schließlich von 2011 bis 2012.