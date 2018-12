Das Fürstenberg-Gymnasium Donaueschingen hat auch in diesem Jahr wieder mit einem Wohltätigkeitsbasar die Weihnachtsferien eingeläutet. Mit den erzielten Einnahmen von über 4000 Euro werden die Partnerschule des Gymnasiums auf Madagaskar und der Verein Elimu unterstützt. Mit der Dorfschule in Andrapengy auf Madagaskar ist das Fürstenberg-Gymnasium seit dem Jahr 2006 partnerschaftlich verbunden. Der Verein Elimu hat sich zum Ziel gesetzt, die Lebensbedingungen für Kinder in Tansania zu verbessern. Foto: Gassner