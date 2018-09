Donaueschingen Bands sorgen für Partystimmung

Donaueschingen (guy). Den Auftakt macht heute, Samstag, 15. September, ab 18 Uhr die Beatles-Coverband "Hard Day's Night" auf dem Alten Festhallenvorplatz. Das Konzert zum Start der Veranstaltung ist für Besucher kostenlos. Daneben finden sich ab 20.30 Uhr in der Stadt verteilt die verschiedensten musikalischen Angebote: Ob Irish Folk, Latin, Jazz – für jeden Geschmack dürfte etwas dabei sein. Karten kosten an der Abendkasse zehn Euro, damit kauft man sich den Eintritt zu allen Konzerten an diesem Abend. Die Musiknacht dauert etwa bis 0.30 Uhr.

Latin, Flamenco, Kuba: Wer südamerikanisches Lebensgefühl erleben möchte, ist an diesem Abend im Café-Bar-Restaurant Centrale in der Villinger Straße 2 richtig aufgehoben. Dort treten keine Unbekannten auf, sondern die Gruppe Diego's Canela ist zu Gast, die schon bei vergangenen Musiknächten mit Spanish Fiesta und Latin dafür sorgte, dass Besucher begeistert auf die Tanzfläche stürmten. Ob eigene Lieder oder bekannte Cover-Versionen der Gipsy Kings – das Repertoire reicht von temperamentvollen, spanischen Flamenco-Rumbas, bis zu Latino-Pop und klassischen Kuba-Songs. Das gelingt den Musikern mit Gitarre, karibischer Percussion und markanten Bläsern.

Irish Folk: Im Donaueschinger Irish Pub "Blarney" in der Karlstraße wird es stilecht zur Sache gehen: Dort treten die Restless Feet aus Freiburg auf – und spielen ihrem Namen entsprechend Irish Folk. Konkreter handelt es sich sogar um Irish Fast Folk (englisch: schneller irischer Folk), der unter folgendem Motto steht: "From traditionals to more recent ass kickin’ stuff" (deutsch: von traditionellem bis hin zu neuerem, sehr gutem Zeug). Für eine authentische Klangkulisse von der grünen Insel sorgen die Instrumente Fiedel, die irische Whistle (Flöte) und das Banjo. Dazu mischt sich ein kraftvoller dreistimmiger Gesang.