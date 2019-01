Donaueschingen-Aasen (ewk). Große Freude gab es bei den drei Siegern des Ballonwettbewerbs beim Aasener Dorffest 2017. Anders als gewohnt waren die bunten Ballons dieses Mal in Richtung Südwesten geflogen. Zu Beginn der ersten Ortschaftsratssitzung im neuen Jahr teilte Ortsvorsteher Horst Hall die Spielzeugpreise dazu aus. Der Ballon von Moritz Schwägerle aus Aasen war über 163 Kilometer bis nach Erne St. Usanne in die Schweiz geflogen. Die längste Strecke schaffte der Ballon von Bastian Gieracz aus Mönchweiler mit 250 Kilometern bis Les Hopitaux-Neufs in Frankreich. Der von Mia Wiehl aus Aasen flog über 162 Kilometer nach Montoz Reconvillier in die Schweiz.