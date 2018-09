Donaueschingen Bagger rücken zum Entfernen der Verkehrsinsel an

Im Gemeinderat wurde die Situation nach Einführung des Verkehrskonzepts bereits ausgiebig diskutiert. An der Kreuzung gilt mittlerweile rechts-vor-links Dabei sagt SPD-Fraktionssprecher Gottfried Vetter, dass besonders die Busse an dieser Stelle nicht ausreichend Platz haben, um abbiegen zu können. Autos, die aus Richtung Norden kommen, müssten aufgrund der Pergola in die Schulstraße hineinfahren, um überhaupt etwas sehen zu können. Zurücksetzen wäre meist nicht möglich, weil dahinter gleich das nächste Fahrzeug warte.

Dabei war für die Busse die Verkehrsinsel auch ein Hindernis, das eigens so gestaltet worden sei, um auch überfahrbar zu sein. Je nach Einfahrwinkel beim Linksabbiegen in die Karlstraße gab es jedoch Probleme: Die Hinterreifen rumpelten etwa über die Erhebung. Zur Lösung habe man sich im Rathaus für ein zweistufiges Verfahren entschieden, in dessen ersten Verlauf die Busunternehmen kontaktiert worden seien. Nun greift scheinbar die zweite Stufe, die das Entfernen der Insel vorgesehen hatte.

Änderung bei Haltestellen