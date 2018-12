Donaueschingen Badisch schmeckt’s doch auch ganz gut

Wer sich im Alltag gerne modern, weltoffen und tolerant gibt, der wird spätestens am Heiligen Abend zum Spießbürger und Gewohnheitstier. Da muss alles so sein wie immer, wenn auch die weißen und roten Christbaumkugeln von Jahr zu Jahr weniger werden. Das Set wurde vor über 20 Jahren gekauft.

Ganz oben auf die Nordmanntanne kommt ein Strohstern. Den hat Mutti vor über 50 Jahren selbst gebastelt und weitergegeben, auf dass das Zeugnis ihrer Bastelkunst noch lange in der Familie bleibt. Auch die Weihnachtsabläufe sind vererbt worden: Am Morgen des Heiligen Abends wird das Haus gewienert, dann das Essen vorbereitet. Am Spätnachmittag steht der Kirchgang an, es folgt das Essen, dann ist Bescherung, wobei die bekannten deutschsprachigen Weihnachtsliedklassiker ertönen. Anschließend wird es sich gemütlich gemacht. Wie bei den Hoppenstedts.

Eine Änderung musste der Autor dieser Zeilen im Laufe seines Lebens hinnehmen. Als gebürtiger Schwabe gab’s am Heiligen Abend grundsätzlich Saitenwürstle mit Kartoffelsalat. So lecker. Als Ehemann einer Badenerin hielt dann aber eine neue Tradition Einzug: Schäufele mit Kartoffelsalat. Kann man sich auch dran gewöhnen, muss Mann zugeben. Beide Speisen vereint ein großer Vorteil. Sie lassen sich gut vorbereiten) und ermöglichen es dem Hausherren, bei dem es sich um eine küchenkenntnisfreie Zone handelt, zu helfen. Denn es ist ja Weihnachten.