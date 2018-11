Donaueschingen Automobilindustrie vor Wendepunkt

Schwarzwald-Baar-Kreis. Experten informierten in Vorträgen über die bestehenden Herausforderungen, aber auch über Chancen der Automobilzulieferer.

Die rund 1000 mittelständischen Automobilzulieferer in den drei Landkreisen Schwarzwald-Baar, Rottweil und Tuttlingen beschäftigen rund 60 000 Menschen. Trotz Rekordabsätzen in den vergangenen Jahren haben die Automobilkonzerne einen schlechten Ruf. Vor allem der Diesel-Skandal schlägt große Wellen und wird bundesweit diskutiert. Auch Gespräche um mögliche Fahrverbote hängen politisch und gesellschaftlich nach. "Man hat Fehler gemacht, die sich jetzt rächen", sagt Stefan Bratzel, Direktor des Center of Automotive Management. In seinem Vortrag prognostizierte er einen Wendepunkt der Automobilindustrie in den nächsten zehn bis 15 Jahren. Immer mehr Unternehmen setzten sich mit den Themen Elektromobilität und autonomes Fahren auseinander. Chinesische und norwegische Hersteller seien da bereits ganz vorne mit dabei und die deutsche Industrie müsse nun enger mit der Politik zusammenarbeiten, um diesen Wendepunkt nicht zu verpassen.

Bratzel ging zudem auf Probleme bei Elektromobilität ein und verwies auf die immer noch bestehende Reichweitenangst, die fehlende Infrastruktur sowie den zu hohen Preis von Elektroautos. Auch von Seiten der Politik müsse man hier endlich aktiv werden und sich mit den Herstellern vernetzen, um innovative Technologien voranzutreiben.