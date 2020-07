Donaueschingen Auto geknackt, Geld und Papiere weg

Eine ähnliche, aber weitreichendere, weil kriminelle Erfahrung, musste jüngst Wolfgang Gliese, Geschäftsführer von Gliese Bau in Donaueschingen, machen. Einer seiner Firmenwagen, ein Mercedes ML 320, wurde in der Nacht vom vergangenen Freitag auf Samstag aufgehebelt, vermutlich zwischen 1.30 und vier Uhr. Eine Scheibe wurde zerschlagen. Der oder die Täter entwendeten Geld im vierstelligen Bereich, dazu zwei EC-Karten und mehrere Papiere. Tatort? Ein Parkplatz in der Kronenstraße 24, Glieses Privatadresse. "Dummerweise habe ich die Sachen im Auto liegengelassen, was mir sonst nie passiert", ärgert er sich auch über sich selbst.