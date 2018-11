Donaueschingen/Bräunlingen . Dem Fahrer eines Linienbusses, der am Freitag gegen 21.30 Uhr von Bräunlingen in Richtung Donaueschingen fuhr, ist im Bereich des sogenannten Blenklepasses ein Autofahrer auf seiner Fahrbahnseite entgegen kommen. Laut Polizei ist der unbekannte Autofahrer in einer Rechtskurve zu weit nach links geraten. Um einen Zusammenstoß zu verhindern, sei der Busfahrer nach rechts ausgewichen, habe Schutzplanken überfahren und durch dichtes Gebüsch gesteuert. Er sei auf einer Wiese zum Stillstand gekommen. An dem Bus, in dem sich keine Fahrgäste befanden, entstand Schaden in Höhe von etwa 30 000 Euro. Der Busfahrer wurde nicht verletzt. Beim Auto des Unfallverursachers soll es sich eventuell um einen alten Audi 80 oder älteren VW Passat handeln. Hinweise zu dem Vorfall erbittet die Polizei Donaueschingen, Telefon 0771/83 78 30.