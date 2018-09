Donaueschingen Auszubildende stellen ihre Berufe vor

Generell gelte, dass Jugendliche frühzeitig aktiv werden müssen, wenn es um ihre berufliche Zukunft geht. Für die Firmen heißt es, dass sie beim Forum die unwidersprochenen Vorzüge einer Ausbildung in den Vordergrund stellen. Ist diese gemeistert – in jüngeren Lebensjahren früher als bei Studenten – beginnt der berufliche Aufstieg so richtig. Nach einer soliden Ausbildung funktioniere die innerbetriebliche Karriere in vielen Firmen vorzüglich, weiß Skudinski. Aufstieg durch Ausbildung ist deshalb das Motto, das sich das Vorstandsteam des Forums für Schule und Wirtschaft für dieses Jahr ausgedacht hat. Er ist zudem ein Mittel, junge Menschen in der Region zu halten. Wer in der Ferne studiert, bleibt häufig dort, so die leidvolle Erfahrung von Firmen und Kommunen.

In das Ausbildungsforum am Samstag, 6. Oktober, führt am Donnerstag, 4. Oktober, ein Informationsabend ein. Er fndet um 19 Uhr im Eichendorffsaal statt. Im Mittelpunkt steht ein Impulsvortrag von Thomas Albiez, Hauptgeschäftsführer der Industrie- und Handelskammer (IHK) Schwarzwald-Baar-Heuberg. Thematisch geht es unter anderem darum, wie man sich bewirbt und wie die Zukunftschancen bei Ausbildung oder Studium sind. Albiez stellt dabei IHK-Positionen dar: Demnach ist die Duale Ausbildung eine Karrierebank. Zu viele junge Menschen dagegen studierten, ohne studierfähig zu sein. Die Ausbildungsbereitschaft der Unternehmen in der Region sei unverändert hervorragend. Wolfram Möllen, Rektor der Eichendorffschule und Vorsitzender des Forums für Schule und Wirtschaft, empfiehlt, dass Kinder und Eltern den Vortragsabend gemeinsam besuchen. "Das fördert die Diskussion innerhalb der Familie."