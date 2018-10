Donaueschingen Ausflug in historische Ölmühle

Donaueschingen. Ein Mal im Monat lädt die Bürgerstiftung Donaueschingen zum Mundart-Treff ein. Der nächste Treff-Termin am Donnerstag, 18. Oktober, findet nicht im Mehrgenerationenhaus, sondern als Exkursion statt. Besichtigt werden die historische Ölmühle in der Schildwende, die in einem kleinen Seitental des Jostals bei Neustadt liegt, sowie das Schnapsmuseum im Bärental am Feldberg. Erreicht werden die beiden Besichtigungsorte mit Privat-Autos in Fahrgemeinschaften. Treffpunkt zur Abfahrt am 18. Oktober ist um 13 Uhr am Hochwasserdamm in Wolterdingen.