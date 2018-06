Donaueschingen Aus zweiter Hand oft erste Wahl

Donaueschingen. Oberbürgermeister Erik Pauly und der Wirtschaftsförderer der Stadtverwaltung Donaueschingen, Theo Kneer, waren bei Secondo, dem Second-Hand-Kaufhaus in Donaueschingen, zu Besuch. Empfangen wurden die Besucher vom Vorsitzenden Joachim Walz und Petra Höfler, der Zweigstellenleiterin in Donaueschingen, heißt es in einer Pressemitteilung der Stadt.