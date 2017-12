Donaueschingen Aus für Lebensmittelladen

Donaueschingen-Wolterdingen. Aus "privaten Gründen" steht auf dem Plakat, das an der Ladentür klebt, habe "Ihr Nachbarschaftsmarkt Dold" an der Donaueschinger Straße nur noch heute offen. Für eine Stellungnahme war Inhaber Tobias Dold, der sich nur noch selten im Wolterdinger Geschäft sehen ließ, nicht zu erreichen. Doch es war wohl eine kurzfristige Entscheidung, denn seine beiden Mitarbeiterinnen erfuhren erst am Dienstag von dem Ladenschluss.

"Es ist schade, dass sich dieser Laden nicht etablieren konnte im Ort, aber man muss es akzeptieren", sagt Ortsvorsteher Reinhard Müller. Josef Welte, der auch ein Ladengeschäft, jedoch mit anderem Sortiment betreibt, versteht die Welt nicht mehr. Ein Ort mit gut 1700 Einwohnern brauche doch eine Nahversorgungsadresse. Und wieder einmal ist es vor allem die ältere Generation, die darunter leiden wird, ist sich Birgitta Foth sicher.

Ende März 2014 hat das letzte Lebensmittelgeschäft im größten Donaueschinger Stadtteil seine Pforten geschlossen. Damals brach gerade für die ältere Generation eine kleine Welt zusammen.