Donaueschingen Aus Einzelstücken werden Gebilde

"Mes amis de Emmanuel Bove" ist der Name einer Serie kleinstformatiger collagierter Bildobjekte. Seit 2006 entstehen sie kontinuierlich und vor allem unterwegs. Aus Zeichnungen, Fundstücken, Fotografien, Malereien und anderem wachsen Einzelstücke und Gruppen landschaftsartiger Gebilde.

In der städtischen Galerie im Turm zeigt der in Schwenningen geborene und in Düsseldorf lebende studierte Künstler Armin Hartenstein eine Gruppe von Bildobjekten aus dieser Serie. Gemeinsam mit den "ähnlichen Inseln" bilden sie im Kontext der spezifischen Turmarchitektur und der Stadtbibliothek einen vielschichtigen landschaftsartigen und zugleich literarischen neuen Ort. Raum der Landschaft und Raum der Bücher.

Die Vernissage findet am Sonntag, 17. Juni, um 11.15 Uhr statt. Der Künstler und Dozent Olaf Quantius aus Karlsruhe wird die Einführung übernehmen. Musikalisch umrahmt wird die Ausstellungseröffnung durch ein Klarinettenduo der Musikschule Donaueschingen. Zur Vernissage sind alle Kunstinteressierten eingeladen.