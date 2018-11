Donaueschingen Auftritt der Stadtmusik runde Sache

Liebende musikalisch begleitet

Bei "Someone in the Crowd" aus "La La Land" lässt das Schicksal die Liebenden andere Wege gehen. Kurios geht es hingegen bei Leonard Bernsteins Operettenmusik "Candide" zu, die Voltaires ironischen Roman als Vorlage hat und von der Stadtkapelle Donaueschingen musikalisch erzählt wird.

Zur Musik amerikanischer Rhythmen, Tänze und moderner Harmonie liest Peter Stelzl zwischen den Sätzen Texte von Loriot, die die Aktualität des alten Stoffes zeigen: Candide und Cunigunde sind in die Welt hinausgeeilt, um ihr Glück zu finden. Im festen Glauben an die Sätze von Voltaire: "Dies ist die beste aller möglichen Welten, alles was geschieht, ist gut." Doch sie werden auf den Boden der Tatsachen zurückgeholt. Im Finale wird die Szene mit Reihenhaus, Fernseher und naturbelassenem Gemüse bebildert.

Karten für das Konzert der Stadtkapelle Donaueschingen am 24. November gibt es bei allen Musikern im Vorverkauf oder an der Abendkasse.

Die Wurzeln der Stadtkapelle liegen bei der Donaueschinger Bürgerwehr, die 1806 gegründet wurde. 1817 zählte der Mannschaftsstand der Bürgerwehr "179 Köpfe", darunter 15 Musikanten. Das berichtete Johann Engesser, der damalige Kommandant. Um welche Instrumentalbesetzung es sich bei den bezeichneten 15 Musikanten handelte ist nicht bekannt.

Weitere Informationen gibt es unter www.stadtkapelle-donaueschingen.de