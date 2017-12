Donaueschingen Auftakt mit Musik

Ein Neujahrskonzert voller Brillanten der leichten Klassik wird die Musikfreunde auch in Donaueschingen begeistern. Im Zentrum steht wie so oft Johann Strauß Sohn, aber wir bleiben nicht nur in Wien: Mit dem durch Marylin Monroe berühmt gewordenen Song "Diamonds Are a Girl’s Best Friend" gibt es einen Ausflug über den großen Teich, gefrühstückt wird bei Tiffany’s mit "Moon River". Bei so vielen Pretiosen sind auch Diebe ("Die diebische Elster" von Rossini) nicht weit. Danach entspannt sich ein Bogen von Träumen ("If I Were a Rich Man" – Anatevka), Begehrlichkeiten ("Gold und Silber" – Franz Lehar) und Erfüllungen ("Hochzeitsmarsch" – Felix Mendelssohn Bartholdy).