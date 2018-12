Donaueschingen Auftakt der schwimmenden Schule

So kam ich mit einem Rucksack von 60 Litern und einer großen Reisetasche sehr gut aus. Spätestens, als wir dann unsere Kajüte mit vier Betten beziehen durften, wurde klar, dass viel mehr Gepäck auch absolut nicht im Rahmen der Möglichkeiten gewesen wäre. Mit faltbaren Aufhängeregalen und gespannten Schnüren schufen wir uns zu unseren zwei Schubladen noch mehr Stauraum. Kleine Seitenflächen am Bettrand und Haken in der Wand wurden zum Privileg. Rollen und Stapeln von Kleidung gilt als selbstverständlich.

Bis zwei Uhr nachts, nach irischer Zeit, richteten wir schließlich unseren zukünftigen Schlafort gewissenhaft und kreativ ein. Denn vor allem bei starkem Seegang ist die richtige Verstauung von unserem Gepäck wichtig, wenn man seine Sachen an Ort und Stelle wiederfinden möchte. Diese Kajüte kann ich bereits nach den ersten Tagen als mein gemütliches neues Zuhause bezeichnen.

Während unserer Ankunftstagen in Dublin erhielten wir viele Briefings und lernten die Crew und unsere Lehrer kennen. Des Weiteren bekamen wir Ölzeug: Wind- und wasserfeste Jacken, Hosen und Pullis. Es wurden allgemeine Werte besprochen, wie zum Beispiel ein Miteinander ohne Diskriminierung und ein umweltfreundliches Verhalten. Weitere grundlegende Regeln sind transparente Kommunikation sowie der Verzicht auf Alkohol und Drogen. Weitestgehend verzichten müssen wir in den kommenden Monaten ebenso auf unsere Smartphones; lediglich an manchen Landtagen kriegen wir die Möglichkeit, uns mit Familie und Freunden auszutauschen.

Was anfangs herausfordernd war, stellt sich schon bald als besondere Gelegenheit heraus, sich von der unangenehmen Gewohnheit, immer erreichbar und informiert über das Handy zu sein, zu befreien. Zudem erarbeiteten wir uns direkt zu Anfang in einer gemütlichen Runde einen kollektiven Leitsatz, der den Fokus unserer gemeinsamen Segelreise zusammenfasst: "Für uns war die Reise erfolgreich, wenn wir uns beim Segeln persönlich und als Gemeinschaft weiterentwickeln und Erfahrungen sammeln, an die wir uns immer gerne erinnern können."

Gesprochen wird an Bord nur englisch, was mir gerade am Anfang noch ziemlich schwerfällt. Da ich bisher nur so genanntes Schulenglisch gesprochen habe, ist dies eine gute Möglichkeit, mich hier in den nächsten Monaten noch zu verbessern und so auch sicherer zu fühlen.

Des Weiteren ist es zu Beginn noch schwierig, eine Routine zu finden, in der Schlaf, Mahlzeiten und Wache nicht zu kurz kommen. Wenn ab der spanischen Stadt Vigo der Unterricht beginnt, sollte ein Alltag eintreten, auf den ich nun schon lange hinfiebere. Langsam wird auch klar, was Johan Kegler, einer der Gründer von Ocean College, bei unserem Kennlern-Wochenende mit den Worten "Ihr werdet als Kinder auf dieses Schiff steigen und als Erwachsene wiederkommen" gemeint hat. Denn uns verantwortungsbewusst und selbstständig um unsere Sachen zu kümmern, sei es der Abwasch, das Waschen unserer Kleidung oder das Organisieren von Schiffswachen, lernen wir hier schon seit Tag eins.

Dennoch ist man bei dem großen Abenteuer nicht auf sich allein gestellt: Trotzdem stehen uns die siebenköpfige Crew, die vier Lehrer und auch die fünf Mentoren immer zur Seite, sei es in der Schule, bei Heimweh oder sonstigen Fragen. Hierbei begegnen sich alle Teilnehmer auch auf Augenhöhe: Lehrer werden geduzt und durch private Gespräche entwickelt man so auch eine harmonische Lehrer-Schüler-Beziehung.

Die 15-jährige Nele Haarmann aus Donaueschingen wird für sechs Monate mit der schwimmenden Schule Ocean College über den Ozean fahren, das Segeln lernen, für die Schule büffeln und fremde Länder erleben. Von den Erlebnissen ihrer Reise wird sie in loser Folge berichten. Ihre Artikel verfasst sie auf dem Schiff, sie werden dann vom jeweiligen Teil der Welt, in dem sie sich gerade befindet, nach Donaueschingen geschickt.