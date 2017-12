Donaueschingen Aufschrei der Händler gegen das Verkehrskonzept

Diese Prognose bezieht sich bereits auf die erste Stufe des Verkehrskonzepts, die nach dem Dreikönigstag umgesetzt werden soll: eine Einbahnstraßenregelung in der Fürstenbergstraße. Und zwar stadteinwärts. Mit diesem Schritt und weiteren, zukünftigen Einbahnstraßenregelungen (Moltkestraße, Werderstraße, Augustastraße und Rosenstraße) soll die Verweilqualität in der Karlstraße und dem Residenzbereich um Stadtkirche, Donauquelle, Stadtbücherei und Schützenbrücke gesteigert werden. Eigentlich eine prima Idee von Stadtverwaltung und Gemeinderat, denn das Bild in dem mit vielen Millionen Steuergeldern herausgeputzten urbanen Quartier wird vom Autoverkehr dominiert. Fußgängern, egal ob Einheimische oder Touristen, fällt es angesichts der täglichen Blechlawinen schwer, hier entspannt zu flanieren und sich wohl zu fühlen.

Schmoll stellt dem Rathauschef die Frage, wo der Ring ist, der den Verkehr um das Stadtzentrum herum aufnehmen soll. Denn noch sei der Hindenburgring nicht ausgebaut, um zusätzlichen Verkehr verkraften zu können. Werden die Einbahnstraßenregelungen wieder zurückgenommen, wenn der Hindenburgring zwei Jahre lang fit für mehr Autos gemacht wird?, will der Händlersprecher vom OB wissen.

Schmoll appelliert an Pauly, um ihm den Ernst der Lage vor Augen zu führen: Nach fünf Jahren Stadtumbau hätten die Händler keine Fettpolster mehr, die Lichter könnten ausgehen, der eingeschlagene Weg die Händler umbringen. Donaueschingen sei zwar ein Schmuckstück, doch es gebe Sortimentslücken und ein Einkaufsmagnet fehle. Die Stadt sei einfach zu klein, um falsche Eingriffe wegstecken zu können. Obendrein sei die Stimmung unter den Bürgern negativ.