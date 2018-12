Donaueschingen Aufen hat jetzt eine eigene Chronik

Anfangs stand der Plan, eine Ortschronik zu erstellen, bei Autor Leander Binder nicht im Vordergrund. "Ich wollte lediglich stichwortartig die Geschichte Aufens nach Möglichkeit bebildert festhalten", erklärt er. Binder erzählte, wie sich aus der nebenbei entstandenen Freizeitbeschäftigung nicht zuletzt auf Grund der Unterstützung vieler Bürger ein spannendes und leidenschaftliches Vorhaben entwickelte. Dieses blieb auch dem Förderverein nicht verborgen, der sich auf Anhieb mit der Idee zur Erstellung einer Aufener Chronik in Buchform anfreundete. Als sich auch noch die Volksbank als Geldgeber einbrachte, war zumindest die finanzielle Basis für ein derartiges Werk gelegt.

"Wir haben eigentlich keine Kulturgüter oder eine Historie wie die umliegenden Orte", erinnerte Binder beispielhaft an Neudingen mit seiner Kaiserpfalz oder Pfohren mit seiner Entenburg. Schnell habe er jedoch festgestellt, dass das Besondere von Aufen in seinem Alltagsleben in den Jahrhunderten seines Bestehens lag. Auch wenn er zu Beginn keine Gedanken an ein Buch verschwendet habe, sei für ihn klar gewesen, die Dorfchronik in eine Form zu bringen, die auch ein Gewinn für die Nachwelt sei. "Es wäre schade gewesen" wenn das Wissen verloren gegangen wäre", so Binder. Während einer musikalisch unterlegten Diashow mit Bildern aus der Chronik boten die Veranstalter die Möglichkeit, in der Historie von Aufen zu schwelgen. Christoph Meyer überreichte das erste Exemplar der Aufener Ortschronik ihrem Initiator und Autor Leander Binder und gab im Anschluss den Startschuss zum Verkauf.

Leander Binder ist der Autor der ersten Ortschronik in der Geschichte von Aufen. Dank der Unterstützung zahlreicher Bürger, die mit Bildern und ihren Erinnerungen zum Gelingen beigetragen haben, ist das Werk ab sofort für 29,80 Euro über den Förderverein erhältlich. Infos gibt es bei Christoph Meyer vom Steinenhof, Am Vorderen Berg 1, in Donaueschingen-Aufen.