Donaueschingen Auf Reisen mit Alfonso Hüppi

Donaueschingen. Alfonso Hüppi im Donaueschinger Museum Art.Plus: Das hört sich zunächst einmal interessant an. Aber welche Arbeiten des 82-jährigen Künstlers, diesjährigen Erich Heckel-Preisträgers, mehrmaligen Documenta-Teilnehmers, Hans-Thoma-Preisträgers und langjährigen Kunstprofessors werden denn präsentiert?

Das Motiv der Einladungskarte und des Plakats zeigt lediglich einige bemalte Holzbretter, auf denen man mit viel Fantasie ein stilisiertes Gesicht erkennen könnte. Das lässt viel Raum für Spekulationen und regt die Neugier und die Fantasie des Betrachters an, der in der Ausstellung Beispiele unterschiedlichster Werkphase des Chamäleons des Kunstbetriebs zu sehen bekommt.

Der Schweizer Maler, Grafiker und Bildhauer mit Wohnsitz Baden-Baden hat ein reiches Künstlerleben hinter sich. Er ist vor allem mit seiner Kunst nicht festzulegen. Es gibt dabei intensive Schaffensphasen mit einem bestimmten Material, mit bestimmten Farben, mal klares Rot, kräftiges Blau, dann zartes Rosa und Grün, und dann kommt wieder etwas ganz Anderes – manches kehrt aber nach längerer Zeit auch wieder zurück. So wie das Kistenholz. Entdeckt hat er es als Trägermaterial in den 60er-Jahren, als er Mitarbeiter der Staatlichen Kunsthalle Baden-Baden war. Das Material habe ihn herausgefordert. "Es war nicht die Leinwand, sondern es war die Unbeweglichkeit der Kiste, die Kiste mit Hilfe der Malerei in Bewegung zu setzen."