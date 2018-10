Auf einem Ausflug ins Kardinal-Bea-Museum nach Riedböhringen erlebten 19 Aasener Landfrauen einen interessanten Nachmittag. Pfarrer Roser führte durch das Museum, das neben dem liebevoll restaurierten Wohnhaus auch den im Scheunenteil befindlichen Fundus des Kardinals beherbergt. In eindrucksvoller Weise erzählte Roser über den Werdegang des kleinen Augustin Bea aus Riedböhringen bis zu seiner Ernennung zum Kardinal 1959 in Rom. Im November ist der 50. Todestag des Kardinals, der in Riedböhringen seine letzte Ruhestätte fand. Die Landfrauen ließen den Nachmittag in der Scheffellinde in Achdorf ausklingen. Foto: Winkelmann