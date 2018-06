Die in Serbien lebende Malerin Ana Tudor (Bild) hat die einzigartigen Donaulandschaften und ihre bedrohte Pflanzen- und Tierwelt auf ein Kilometer-Leinwand festgehalten. Diesen Sommer reist das längste Donaubild der Welt von der Quelle im Schwarzwald bis ans Schwarze Meer. Bei seiner Reise flussabwärts macht die Ausstellung #artofdanube in 13 Städten verschiedener Länder Halt. Interessierte können das Rekordbild bestaunen und sich über gefährdete Arten entlang der Donau informieren. Die Wanderausstellung beginnt in Donaueschingen, dem Geburtsort der jungen Donau. Die feierliche Eröffnung findet am 8. Juli, um 11 Uhr durch Oberbürgermeister Erik Pauly auf dem Vorplatz des Museum Art. Plus statt. Foto: Tudor