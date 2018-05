Donaueschingen Art und Talk mit Kiess

Donaueschingen. Ein Künstlergespräch mit dem Hüfinger Maler Emil Kiess findet am Donnerstag, 7. Juni, 18.30 Uhr, im Museum Art. Plus im Rahmen des Formats Art und Talk statt. Hierzu offeriert das Kunsthaus an der Brigach ein besonderes Angebot. Wer zu zweit kommt, zahlt nur für eine Person.