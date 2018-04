Donaueschingen Architekt erklärt Änderungen

Donaueschingen-Grüningen. Den Kostenrahmen von 2,8 Millionen Euro hatte Limberger dabei immer im Blick. Der Behindertenbeauftragte des Schwarzwald-Baar-Kreises, Manfred Kempter, hatte beispielsweise einen Aufzug von der Halle auf die Bühne ins Spiel gebracht. Die sanitären Einrichtungen wurden nach der Versammlungsstättenverordnung angepasst, die Glasfelder an der Nordseite reduziert und das Satteldach etwas abgeflacht. Dem gewünschten Feldscheunen-Charakter des Gebäudes näherten sich die Ortschaftsräte durch ihr einstimmiges Ja zur Holzvariante anstelle von Putz oder Platten als Außenhaut.

Weil die Heizung der benachbarten Grundschule bereits mehr als 30 Jahre alt ist und im Jahr 2019 sowieso erneuert werden soll, brachte auch der Vorschlag zur Einrichtung eines wirtschaftlichen und ökologischen Block-Heiz-Kraftwerks in der Grundschule mit Fernwärmeleitung zur Halle Einstimmigkeit bei der Wahl der Wärmeversorgung.

Zeitnah sollen nun die Vereine überlegen, was für sie notwendig ist, ebenso Umfang und Machbarkeit von Eigenleistungen. Bei den Wünschen und der Suche nach optimalen Lösungen bat Architekt Limberger die Vereinsvorsitzenden, daran zu denken, dass es sich bei dem finanziell Möglichen nur um eine Grundausstattung der Einrichtung handeln könne. Doch davor, am 8. Mai, wird Limberger die abgeänderten Hallen-Pläne und Vorschläge in einer öffentlichen Sitzung dem Technischen Ausschuss vorstellen.