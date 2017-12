Donaueschingen Aquatec verzeichnet stolzes Plus

Künftig möchte sich die Aquatec Inform GmbH noch mehr als regionaler Partner für hochkomplexe Baugruppen aus Kunststoff und Metall etablieren. Die Strukturen für das gesunde Wachstum werden nach und nach geschaffen, betonten die beiden Geschäftsführer Tobias Deusch und Jürgen Schätzle. Für 2018 steht nun die Einführung einer neuen Anwendungs-Software an.

Für qualifizierte Mitarbeiter sorgt das Unternehmen gerne selbst und beschäftigt derzeit 13 Auszubildende im technischen und kaufmännischen Bereich. Mit dieser Ausbildungsquote von über zehn Prozent liegt das Unternehmen weit über dem bundesdeutschen Durchschnitt von 4,8 Prozent.

Doch nicht nur bei der Ausbildung ist das Unternehmen ganz vorne dabei. Den Mitarbeitern gefällt es offenbar so gut, dass bei der Weihnachtsfeier gleich fünf Mitarbeiter geehrt werden konnten. Tobias Bury und Joachim Berger traten im Jahr 2007 dem Unternehmen bei und wurden nun für zehnjährige Betriebszugehörigkeit geehrt, Tobias Schmid und Waldemar Rupp wurden für 15 Jahre geehrt. Bereits fast von Anfang an dabei ist Gerhard Fronius, der für 25 Jahre ausgezeichnet werden konnte. Geschäftsführer Tobias Deusch dankte den Mitarbeitern und lobte ihr langjähriges Engagement und betonte, dass die Erfahrungen der Mitarbeiter für das Unternehmen von unschätzbarem Wert seien.

Mit der Herstellung von Ablaufsystemen begann die Erfolgsgeschichte von Aquatec. Helmut Deusch und Roland Ketterer gründeten 1989 das Unternehmen in der Kirchstraße in Pfohren als Zwei-Mann-Betrieb und lieferten hauptsächlich der Firma Mall für deren Benzin-Abscheider zu. 1995 stieg Jürgen Schätzle für Ketterer ein. 2013 gab Helmut Deusch seinen Geschäftsführerposten an Sohn Tobias weiter.