Donaueschingen Appell des Kreistierheims an Katzenbesitzer der Region

Donaueschingen - "Lange haben die Babys mit gesundheitlichen Problemen zu kämpfen gehabt und lange haben wir um das Leben jedes Einzelnen gebangt. Doch jetzt ist es soweit! Die ersten Babys sind in der Vermittlung und suchen ihr Für-Immer-Zuhause." Dieser Beitrag auf der Facebook-Seite des Donaueschinger Kreistierheims hat sich in Windeseile unter den Tierfreunden der Region verbreitet. Doch weshalb gibt es eigentlich zurzeit so viele kranke Katzenjunge? Und was lässt sich dagegen unternehmen?