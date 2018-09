Donaueschingen Antifa protestiert in der Innenstadt gegen AfD-Treff

Donaueschingen (jak). Anlass des Protestes ist eine regionale AfD-Versammlung, die traditionell oft in einer Donaueschinger Gaststätte stattfindet. Dieses Mal sollen der AfD-Landtagsabgeordnete Lars Patrick Berg und der AfD-Bundestagsabgerodnete Markus Frohnmaier von ihrem politischen Wirken in Stuttgart und Berlin berichten. Nach den Ereignissen in Chemnitz habe sich die Frage endgültig erübrigt, ob die AfD nun völkisch-rassistisch, zum Teil faschistisch oder doch nur etwas rechts ist, heißt es in der Mitteilung des Offenen Antifaschistischen Treffen VS. Mit der geplanten Aktion soll ein Zeichen gesetzt werden. Im Polizeipräsidium Tuttlingen hat man von den beiden Veranstaltungen Kenntnis und sich darauf vorbereitet. "Wir haben den entsprechenden Einsatz geplant und sind darauf vorbereitet", erklärt Pressesprecherin Sarah König auf Nachfrage.