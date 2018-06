Donaueschingen Annäherung an Armin Hartenstein

Donaueschingen. Dem Ausstellungsteam um Kerstin Rüllke, Christiane Lange und Heinz Bunse gelingt es immer wieder, für die Galerie im Turm höchst attraktive Ausstellungen zu organisieren, welche die Architektur des Gebäudes der Stadtbibliothek in immer neuer Weise zur Geltung zu bringen. So ist das wieder in der zweiten Ausstellung 2018 mit dem Künstler Armin Hartenstein zu erleben, die am Sonntagmorgen in der Vernissage zu "Mes Amis de Emmanuel Bove und Ähnliche Inseln" zu erleben war.

Künstler Armin Hartenstein, 1968 in Schwenningen geboren, schätzte es sehr, dass er in der Bibliothek mit seiner ausgeprägten Architektur seine von ihm geschaffenen Landschaften und Inseln eine Einheit von visueller Kunst und der Welt der Literatur und der Bücher herstellen konnte.

So war für jeden greifbar, dass die Ausstellungen in der Galerie im Turm dazu wesentlich beitragen, dass in Donaueschingen die kulturelle Vielfalt gerade auf dem Gebiet der zeitgenössischen Kunst zusammen mit den Aktivitäten im Museum Art.Plus, von "Fürstenberg zeitgenössisch" und der "Regionale" sichtbar wird, wie es Bürgermeister-Stellvertreter Niko Reith betonte. Olaf Quantius aus Karlsruhe machte in seinem Dialog mit Armin Hartenstein eine Einführung für die Besucher der besonderen Art. Er versuchte offenzulegen, wie Hartenstein mit seinen inzwischen 180 kleinstformatigen collagierten Bildobjekten aus den verschiedensten Materialien zum Werk Emmanuel Boves, einem frühen existenziellen Geist der Zwanziger Jahre, findet. Vor allem die Umwertung der Umwelt, das In-Frage-Stellen der Welt und die Suche nach neuen Werten hatten es erst Bove und nun Hartenstein in seinem künstlerischen Schaffen angetan.