Donaueschingen Anhänger mit Heu brennt: Sechs Verletzte

Donaueschingen - Sechs Menschen sind in Donaueschingen beim Brand eines mit Heu beladenen Anhängers leicht verletzt worden. Wie die Polizei am Samstag mitteilte, hatten sie zwar die Feuerwehr gerufen, den Brand am Freitagabend aber auch auf eigene Faust löschen wollen. Die Gruppe hatte sich demnach in der Nähe des mit Heu beladenen Lkw-Anhängers aufgehalten und die Flammen bemerkt.