Donaueschingen (gvo). Große Pläne hat die Bahn mit der Höllentalbahnstrecke. Deren Ostteil von Neustadt bis Donaueschingen soll endlich elektrifiziert werden. Damit werden auf Fahrten nach Freiburg nicht nur die lästigen Umstiege in Neustadt überflüssig. Das Projekt "Breisgau S-Bahn 2020" verspricht noch bessere Verbindungen zwischen Baar und Breisgaumetropole. Nach Jahren der Planung will man nun zur Tat schreiten. Hierzu sollten die Trassen-Baupläne in die Offenlage für eventuelle Einsprüche gehen. Doch die Bahn war zu schnell. Die Offenlage musste verschoben werden, da der DB Netz AG der für die Offenlage notwendige Planfeststellungsbeschluss des Eisenbahn-Bundesamtes noch nicht vorliegt.