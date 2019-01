Donaueschingen Andrea Demond sagt als Chor-Chefin Adieu

Aus privaten Gründen könne sie den Verein nicht mehr mit 100 Prozent leiten, begründete Andrea Demond ihren Entschluss. Doch ganz von der Bildfläche wird sie nicht verschwinden, was sie in gereimter Form bekannt gab: "Ich war immer stolz darauf, eure Vorsitzende zu sein. Auch wenn der eine oder andere ausscheidet, es geht weiter, und darum will ich jetzt enden mit den Worten: Singen macht Spaß und singen macht Mut, singen macht munter und singen tut gut, und darum bleibe ich auch weiter als Sängerin erhalten."

Die Liebe zum Kulturgut steht beim Wolterdinger Chor an oberster Stelle.

Und auch für Benedikt Hauger steht Singen im Vordergrund. Mit 27 Jahren ist er der Gemeinschaft beigetreten, nun kann er auf 55 Jahre Sangeszeit blicken. Aus diesem Anlass trat die scheidende Vorsitzende noch als Solosängerin an, um ihm zu der Melodie von Udo Jürgens "Aber bitte mit Sahne" für den tollen Klang seiner Stimme zu danken. Und auch er selbst sei noch gut in Schuss, meinte Demond augenzwinkernd.