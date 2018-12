Donaueschingen Andächtiges Liedgut kein Zwang

Das musikalische Duo Sebastian Schnitzer und Fabian Huger lädt am heute Abend um 20 Uhr zur "Fröhlichen Glühweinnacht" ins Twist in der Josefstraße. Die Musiker, in der Region bestens bekannt durch ihr gemeinsames Projekt "Man(n) singt deutsch", wollen mit dem Konzert eine musikalische Weihnacht bieten, die fernab des allseits andächtigen Liedgutes beheimatet ist: "Wir haben das vor einem Jahr erstmals gemacht und hatten großen Spaß", sagt Schnitzer.

Er ergänzt: "Wir wollen etwas Lustiges bieten und nicht nur andächtige Weihnachtslieder." Neben lustigen Winterliedern gibt es Klassiker mit anderem Text und eigens komponiertes Material des Duos. So soll das Konzert auch leicht satirische und komische Elemente enthalten.

Das Konzert am heutigen Freitag, 14. Dezember, beginnt um 20 Uhr. Eine Karte kostet im Vorverkauf 12,50 Euro, an der Abendkasse bezahlt man 14,50 Euro. Quasi als Weihnachtsgeschenk erhält jeder Kartenkäufer eine CD von "Man(n) singt deutsch" geschenkt. Vorverkauf im Twist oder Twist Hoch2 in Donaueschingen.