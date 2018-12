Donaueschingen Amtsleiter kehrt nach Freiburg zurück

Donaueschingen (jak). Der ehemalige Anwalt, der im Februar 2016 aus der ehemaligen Kanzlei von OB Erik Pauly in die Donaueschinger Verwaltung gewechselt war, kehrt zurück in seine Heimat. Er übernimmt im Freiburger Rathaus die stellvertretende Amtsleitung der Bauverwaltung.

Nach all den Diskussionen seit dem vergangenen Herbst über Mitarbeiterfluktuation, Personalmanagement und schwierige Stellenbesetzungen im Donaueschinger Rathaus macht Kottmann klar: "Mir hat die Arbeit hier immer sehr viel Spaß gemacht und ich bin mit allen gut ausgekommen." Nie habe er es bereut, seine Arbeit als Anwalt gegen die im Donaueschinger Rathaus eingetauscht zu haben und er könne sich auch nicht vorstellen, wieder in den Anwaltsberuf zu wechseln, so der 44-Jährige.

Ihm gehe es nicht darum, das Donaueschinger Rathaus um jeden Preis zu verlassen. "Egal was gekommen wäre, ich wäre in Donaueschingen geblieben", sagt der Amtsleiter. Doch eine Ausnahme gibt es dann doch: Freiburg. 29 Jahre habe er in der Stadt oder in der Nähe gewohnt. In dieser Zeit sei ihm Freiburg zur Heimat geworden und auch in der Donaueschinger Zeit seien die Kontakte nicht abgebrochen.