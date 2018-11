Donaueschingen Amtsgericht soll sicherer werden

Im Rahmen der Bauarbeiten wird das Gebäude nun in einen öffentlichen und einen nicht-öffentlichen Bereich unterteilt. In Letzterem werden sich die Büros befinden, zu denen Bürger nur mit Anmeldung und in Begleitung eines Mitarbeiters Zutritt gewährt bekommen. Weiterhin frei zugänglich bleiben dagegen die Sitzungssäle, das Beratungszimmer der Strafrichter, das Besprechungszimmer der Rechtspfleger sowie die Räume der Gerichtsvollzieher.

Das Wachmeisterzimmer wird mit einem großen Sichtfenster ausgestattet, sodass der Eingangsbereich gut überblickt werden kann und es für Bürger die Möglichkeit zur Anmeldung und Beratung gibt. Im Zuge des Umbaus hat das Amtsgericht sogar einen weiteren Sitzungssaal hinzugewonnen, der durch Laptopanschlüsse und einen Bildschirm Richtern und Anwälten das Arbeiten ohne Papier ermöglichen soll.

Von großem Interesse für die Besucher des Amtsgerichts dürfte die Verlagerung des Eingangs sein. Dieser ist in Zukunft auf den Parkplatz der Sparkasse ausgerichtet. Hier hatte sich zuvor bereits ein Nebeneingang befunden. Nach wie vor werden alle Sitzungssäle barrierefrei zugänglich sein, die Büros im nicht-öffentlichen Bereich jedoch nicht.

Frohe Botschaft

Für Direktorin Reerink bedeuten die Maßnahmen noch einen weiteren Grund zur Freude: "Die Investitionen, die in unser Gebäude gesteckt werden, stimmen mich zuversichtlich, dass unser Amtsgericht noch lange bestehen wird. In Zeiten, in denen Zuständigkeiten verschoben werden, ist das für uns eine erfreuliche Nachricht." Ende des Jahres sollen die Arbeiten, die parallel zum laufenden Betrieb stattfinden, abgeschlossen werden.

Im Justizministerium Baden-Württemberg gehen nahezu täglich interne Meldungen über Vorkommnisse in Gerichten und Staatsanwaltschaften ein, die von Beleidigungen bis zu körperlichen Auseinandersetzungen reichen. Seit 2013 wurden deshalb unter Aufwand von rund sieben Millionen Euro 33 Gerichte und Staatsanwaltschaften umgebaut, sagte Ministeriumssprecher Steffen Tanneberger auf Anfrage dieser Zeitung.

41 weitere befinden sich in der Umsetzung, darunter neben Donaueschingen auch die Amtsgerichte Konstanz und Villingen-Schwenningen. Im Doppelhaushalt 2018/19 sind dafür weitere zehn Millionen Euro vorgesehen.