Donaueschingen. Offizielle Dinge dauern eben manchmal etwas länger: Schon im vergangenen August hat Birgit Reerink nach ihrem Wechsel von der Staatsanwaltschaft Konstanz auf die Baar ihre neue Stelle als Direktorin des Donaueschinger Amtsgerichts angetreten (wir berichteten). Die offizielle Einführung in ihren neuen Tätigkeitsbereicht hat geraume Zeit auf sich warten lassen, ist nun aber terminiert: Die Feierstunde soll am Dienstag, 16. Januar, am Dienstort der neuen Direktorin im Amtsgericht stattfinden.